Мінфін випустив облігації на шість років за низькою ставкою



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11 червня на аукціоні продали облігацій на загальну суму 6,6 мільярда гривень

Міністерство фінансів України вперше випустило в обіг облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном на шість років, залучивши при цьому 3,42 мільярда гривень. Ставка за цими облігаціями склала 15,85% річних.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів за підсумками аукціону з продажу ОВДП, який відбувся 11 червня.

Загалом на цьому аукціоні продали облігацій на загальну суму 6,6 мільярда гривень.

«Мінфін поступово рухається в бік збільшення строків погашення державних облігацій, подовжуючи терміни обігу до 2, 3, 5 та 6-тирічних ОВДП в гривні, тим самим збільшуючи частку державного боргу в національній валюті, що передбачено середньостроковою стратегією управління держборгом на 2019-2022 роки», — повідомляють у відомстві.

У Мінфіні також відзначили підвищену зацікавленість іноземних інвесторів до державних боргових цінних паперів, яка стала можливою після приєднання України до міжнародного депозитарію Clearstream.

Раніше у Мінфіні повідомляли, що ставки за державними облігаціями впали до 17,88% річних у гривні.

16 травня у Мінфіні повідомляли, що відсоткові ставки за довгостроковим державним боргом зменшилися до 16% річних.

Раніше повідомлялось, що від початку року уряд позичив в українців вже 87,3 мільярда гривень. За даними Міністерства фінансів України, на початку лютого 2019 року державний борг складав 78,25 мільярда доларів.

Раніше повідомлялось, що у травні 2019 року державний борг України вперше з 2014 року став меншим за 60% ВВП.

У першому кварталі 2019 року український уряд витрачав по 42 мільярди гривень на обслуговування боргів. Водночас Україна додатково позичила 113 мільярдів гривень.

Також, за даними Мінфіну, обсяг виплат за державним боргом до кінця 2019 року зріс на 15,3 мільярда гривень. Загалом за рік уряд має виплатити 461 мільярд гривень.