Україна підписала угоду про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС

«Енергоатом» та Westinghouse підписали дві угоди про будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Американська компанія Westinghouse спроєктує нові енергоблоки Хмельницької атомної електростанції

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse домовилися побудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції. Про це повідомила пресслужба «Енергоатома».

Угоди щодо будівництва підписали на міжнародній конференції «Атомні можливості для розвитку країни».

Перша угода стосується закупівлі послуг американської компанії з проєктування енергоблоків, друга – закупівлі тренажера та обладнання із тривалим терміном експлуатації.

Голова «Енергоатома» Петро Котін заявив, що ставить за мету до 2040 року збільшити атомні потужності до 24 ГВт.

За словами гендиректора Westinghouse Патріка Фрагмана, компанія постачає близько половини палива для українських АЕС.

Компанія Westinghouse electric існує з 1886 року і займається проєктуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття. Корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива.

На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг з модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.

Як відомо, будівництво енергетичних блоків на атомних електростанціях в Україні здійснювалося за російськими технологіями. Виробництвом двох енергоблоків Хмельницької АЕС раніше займалася Skoda JS – чеська компанія із групи, яку контролює російський «Газпромбанком». Цей банк, яким співволодіє російська енергетична корпорація «Газпром», перебуває під санкціями в Україні.