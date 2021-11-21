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    Україна завдає економіного удару по Росії. Стало відомо, хто тепер будуватиме нам нові атомні енергоблоки

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    Підписання угод планується в Києві під час міжнародної конференції &laquo;Атомні можливості для розвитку країни&raquo; - Україна завдає економіного удару по Росії. Стало відомо, хто тепер будуватиме нам нові атомні енергоблоки

    Підписання угод планується в Києві під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни»

    Фото з відкритих джерел

    «Енергоатом» і компанія Westinghouse планують підписати угоди щодо реалізації проєкту будівництва двох нових енергоблоків за технологією АР1000 на Хмельницькій АЕС

    Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse планують у понеділок, 22 листопада, підписати двосторонні угоди щодо реалізації проєкту будівництва двох нових енергоблоків за технологією АР1000 на Хмельницькій АЕС. Про це повідомив сайт компанії.

    «Протягом останніх місяців «Енергоатом» провів десятки раундів переговорів з американською стороною. За їх результатами підготовлено проєкти перших двосторонніх угод щодо реалізації проєкту будівництва на Хмельницькій АЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000. Вони будуть підписані 22 листопада», – йдеться у повідомленні.

    У компанії уточнили, що підписання угод, які дадуть старт новому етапу розвитку ядерної енергетики, що передбачає будівництво в Україні до 2040 року 14 нових енергоблоків, планується в Києві під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни».

    Там також зазначили, що можливість розпочинати реалізацію масштабної програми будівництва нових атомних потужностей дає фінансова стабілізація компанії.

    У рамках вересневого візиту президента України до США «Енергоатом» та американська Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво загалом п'яти енергоблоків АЕС в Україні. Вартість проекту становитиме близько $25 млрд.

    Як відомо, будівництво енергетичних блоків на атомних електростанціях в Україні здійснювалося за російськими технологіями. Виробництвом двох енергоблоків Хмельницької АЕС раніше займалася Skoda JS – чеська компанія із групи, яку контролює російський «Газпромбанком». Цей банк, яким співволодіє російська енергетична корпорація «Газпром», перебуває під санкціями в Україні.

    Нагадаємо, в Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден з вугіллям із США та Колумбії.

    Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує сім кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

    «Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року», – зазначив Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

    Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

    Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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    Теги: ТЕС США Газпром банк АЕС Енергоатом Володимир Зеленський
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    Україна завдає економіного удару по Росії. Стало відомо, хто тепер будуватиме нам нові атомні енергоблоки