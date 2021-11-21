Україна завдає економіного удару по Росії. Стало відомо, хто тепер будуватиме нам нові атомні енергоблоки

Підписання угод планується в Києві під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни»

«Енергоатом» і компанія Westinghouse планують підписати угоди щодо реалізації проєкту будівництва двох нових енергоблоків за технологією АР1000 на Хмельницькій АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse планують у понеділок, 22 листопада, підписати двосторонні угоди щодо реалізації проєкту будівництва двох нових енергоблоків за технологією АР1000 на Хмельницькій АЕС. Про це повідомив сайт компанії.

«Протягом останніх місяців «Енергоатом» провів десятки раундів переговорів з американською стороною. За їх результатами підготовлено проєкти перших двосторонніх угод щодо реалізації проєкту будівництва на Хмельницькій АЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000. Вони будуть підписані 22 листопада», – йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що підписання угод, які дадуть старт новому етапу розвитку ядерної енергетики, що передбачає будівництво в Україні до 2040 року 14 нових енергоблоків, планується в Києві під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни».

Там також зазначили, що можливість розпочинати реалізацію масштабної програми будівництва нових атомних потужностей дає фінансова стабілізація компанії.

У рамках вересневого візиту президента України до США «Енергоатом» та американська Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво загалом п'яти енергоблоків АЕС в Україні. Вартість проекту становитиме близько $25 млрд.

Як відомо, будівництво енергетичних блоків на атомних електростанціях в Україні здійснювалося за російськими технологіями. Виробництвом двох енергоблоків Хмельницької АЕС раніше займалася Skoda JS – чеська компанія із групи, яку контролює російський «Газпромбанком». Цей банк, яким співволодіє російська енергетична корпорація «Газпром», перебуває під санкціями в Україні.

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Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля.

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