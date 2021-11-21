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    Названо причину, чому Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну

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    Білорусь відновила&nbsp;постачання в Україну електричної енергії&nbsp;після триденної перерви - Названо причину, чому Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну

    Білорусь відновила постачання в Україну електричної енергії після триденної перерви

    Фото з відкритих джерел

    Причиною відновлення стало підключення до енергомережі першого енергоблоку Білоруської АЕС

    Білорусь відновила постачання в Україну електричної енергії після триденної перерви. Про це свідчать дані державної компанії «Укренерго».

    Причиною відновлення стало підключення до енергомережі першого енергоблоку Білоруської АЕС після тимчасового припинення роботи.

    Станом на ранок 21 листопада в українську енергетичну систему Білорусь знову поступає електроенергію обсягом 415 МВт-год.

    Крім того, через Бурштинський енергоострів, який виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продовжуються надходження електроенергії зі Словаччини обсягом 121 МВт-год.

    Нагадаємо, 17 листопада Міненерго Білорусі попередило про припинення з 18 листопада нещодавно відновленого постачання електроенергії в Україну.

    8 листопада повідомлялося, що Білорусь передумала продавати Україні електроенергію.

    Проте вже наступного дня білоруське держоб'єднання «Біленерго» спростувало інформацію про відмову продавати електроенергію Україні.

    У «Біленерго» уточнили, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад.

    «Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань», – сказали у компанії.

    Раніше повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

    Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

    Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

    Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

    Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: Білорусь ТЕС експорт вугілля Міненерго імпорт АЕС Енергоатом Центренерго Укренерго
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    Названо причину, чому Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну