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    Енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми

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    Енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми
    Фото: пресслужба Запорізької АЕС

    Радіаційний фон в районі розташування електростанції у межах норми

    Енергоблок Запорізької атомної електростанції після проведеного планового ремонту підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє пресслужба Запорізької АЕС.

    «18 листопада 2021 року о 16 годині 43 хвилині після завершення планового середнього ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми. Ремонт енергоблока №4 завершено на 9 діб раніше запланованого терміну.

    В даний час в роботі перебувають п'ять енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №2 йде 79 доба планового середнього ремонту», – зазначається у повідомлені.

    У пресслужбі також уточнили, що радіаційний фон в районі розташування електростанції у межах норми.

    Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

    «Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС відключила вже половину енергоблоків.

    Зазначимо, напередодні Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

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    Теги: Запоріжжя енергетика будівництво АЕС ремонт Україна
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    Енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми