Радіаційний фон в районі розташування електростанції у межах норми

Енергоблок Запорізької атомної електростанції після проведеного планового ремонту підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє пресслужба Запорізької АЕС.

«18 листопада 2021 року о 16 годині 43 хвилині після завершення планового середнього ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми. Ремонт енергоблока №4 завершено на 9 діб раніше запланованого терміну.

В даний час в роботі перебувають п'ять енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №2 йде 79 доба планового середнього ремонту», – зазначається у повідомлені.

У пресслужбі також уточнили, що радіаційний фон в районі розташування електростанції у межах норми.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

«Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС відключила вже половину енергоблоків.

Зазначимо, напередодні Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.