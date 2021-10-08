Україна підвищила рівень фінансової грамотності

Цього року Україна набрала 12,3 бали, випередивши такі країни як Італія, Грузія, Румунія та Чорногорія

Україна піднялася з останнього місця в рейтингу фінансової грамотності Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це повідомляє проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Трансформація фінансового сектору».

В аналогічному дослідженні 2018 року результат України за Індексом фінансової грамотності становив 11,6 балів. Тоді Україна розділила останнє місце з Польщею.

Цього року Україна набрала 12,3 бали, випередивши такі країни як Італія, Грузія, Румунія та Чорногорія. Це стало значним досягненням, оскільки результати інших країн за дослідженням ОЕСР залишилися на попередніх рівнях.

Дослідження показало, що рівень обізнаності українців про фінансові продукти підвищився й наразі наближається до середнього по ОЕСР: 79% українців знають щонайменше про 5 фінансових продуктів.

Проте рівень користування українцями фінансовими послугами нижчий, ніж в країнах ОЕСР. Опитування показало, що лише 57% українців купували фінансові продукти впродовж останніх 2 років, порівняно з 60% у 2018 році. Це значно нижче середнього рівня користування фінансовими послугами у країнах ОЕСР.

Рівень фінансової грамотності є найнижчим у віковій групі українців 18-24 роки. Другий найнижчий показник – у віковій групі 60+ років.

Дослідження показало, що рівень фінансової грамотності залежить від рівня доходу та освіти. Високий рівень фінансової грамотності також корелює з рівнем особистих заощаджень.

При цьому показники фінансовій грамотності мешканців міст значно вищі за результати респондентів, які проживають у сільській місцевості. Аналогічний розрив також характерний для користувачів і некористувачів технологій.

Дослідження проводилося з 10 серпня по 26 серпня 2021 року методом особистих інтерв’ю з загальнонаціональною репрезентативною вибіркою 2040 респондентів віком 18-79 років. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Індекс фінансової грамотності ОЕСР складається з балів за фінансові знання (базових понять відсотків, інфляції тощо), ставлення до питань, які стосуються фінансів (наприклад, короткострокове або довгострокове мислення) і фінансову поведінку (зокрема фінансове планування, здійснення заощаджень).

Низький рейтинг України пов'язаний з поганими результатами по компонентам індексу, що стосуються ставлення та знань.

До слова, Міністерство цифрової трансформації України запустив на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта національний тест на цифрову грамотність громадян – Цифрограм. Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

З 2020 року НБУ впроваджує стратегію підвищення фінансової грамотності українців.