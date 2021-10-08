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    Економіка та фінанси

    Ексміністр порівняв економічну шкоду від «Північного потоку – 2» із захопленням Криму та Донбасу

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    На думку ексміністра, в обох випадках Україна втратила &laquo;значні гроші&raquo; - Ексміністр порівняв економічну шкоду від «Північного потоку – 2» із захопленням Криму та Донбасу
    На думку ексміністра, в обох випадках Україна втратила «значні гроші»
    фото: скріншот з відео

    В обох випадках вітчизняна економіка втратила десятки мільярдів

    У 2014–2015 роках внаслідок анексії Криму та окупаціії частини Донбасу Україна втратила до 14% ВВП. Про це в інтерв’ю журналісту та блогеру Сергію Іванову на Youtube-каналі «Ісландія» розповів колишній міністр економічного розвитку України, почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

    «Якщо у нас загальний ВВП складає $150 млрд, то 14% це десь 20 млрд, тобто це шалені гроші», – зазначив він.

    Економіст уточнив, що приблизно такий щорічний відсоток вітчизняного ВВП Україна втратила на початку війни, однак ця цифра не є остаточною сумою втрат України внаслідок російської агресії.

    «Можна по-іншому порахувати. Оцінка загальних втрат для економіки від анесії Криму та захоплення частини Донбасу від $70 млрд до $150 млрд. Це те, що потрібно було витратити, щоб відновити те саме на нашій території, яку ми сьогодні контролюємо», – пояснив колишній міністр економіки.

    Економіст додав, що орієнтовна оцінка втрат України внаслідок початку «Північного потоку – 2», що робить непотрібною українську газотранспортну інфраструктуру, складає від $50-80 млрд до $100-120 млрд, тобто є співставною із вищезгаданими економічними втратами від окупації.

    Нагадаємо, раніше Милованов порівняв з аутистами людей, які не вірять офіційній версії замаху на Шефіра.

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    Теги: економіка Держбюджет гібридна війна ВВП Україна Тимофій Милованов Північний потік-2
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    Ексміністр порівняв економічну шкоду від «Північного потоку – 2» із захопленням Криму та Донбасу