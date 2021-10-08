Пенітенціарна служба Грузії звинуватила Саакашвілі в обмані

Саакашвілі сам собі купив телевізор у магазині на території Руставської в'язниці, запевнили чиновники

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі має телевізор у тюремній камері і спить на матраці. Інофрмація про їх відсутність є неправдою. Про це повідомив заступник гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Грузії Нікі Цхваріашвілі.

«Михайло Саакашвілі, який перебуває під слідством і засуджений, користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є неправдою. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставської в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською картою, на якій є лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі», – заявив Цхваріашвілі.

Він також повідомив, що цією ж карткою Саакашвілі придбав у тюремному магазині різні предмети особистого користування.

«Не відповідає дійсності і поширена інформація, що нібито у Саакашвілі в тюремній камері немає матраца. Йому видали і матрац, і постільну білизну. Він не звертався до тюремної адміністрації з проханням видачі другого матраца», – додав Цхваріашвілі.

Раніше на сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі та підтвердила стосунки.

Як повідомлялося, Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.