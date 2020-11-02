Цифрограм: уряд запускає національний тест на цифрову грамотність українців

Тест допоможе визначити рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто удосконалити

Міністерство цифрової трансформації України запустив на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта національний тест на цифрову грамотність громадян – Цифрограм. Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

Тестування Цифрограм передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності у шести сферах:

Основи комп’ютерної грамотності. Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними. Створення цифрового контенту. Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві. Безпека у цифровому середовищі. Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

Кожна із цих сфер знань охоплює 5 компетентностей. Цифрограм пропонує учасникам тестування дати відповідь на 90 запитань.

Приблизна тривалість проходження тесту 30-40 хвилин.

Покращити рівень цифрової грамотності по окремим сферам можна на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта, де розміщено у безкоштовному доступі 36 освітніх серіалів за участі експертів і знаменитостей.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що метою національного тесту на цифрову грамотність є перевірити готовність українських громадян до життя та роботи в умовах побудови «держави в смартфоні».

Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей.

Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Платформа Дія.Цифрова освіта розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.