Цифрограм: уряд запускає національний тест на цифрову грамотність українців
Тест допоможе визначити рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто удосконалити
Міністерство цифрової трансформації України запустив на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта національний тест на цифрову грамотність громадян – Цифрограм. Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.
Тестування Цифрограм передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності у шести сферах:
- Основи комп’ютерної грамотності.
- Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.
- Створення цифрового контенту.
- Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.
- Безпека у цифровому середовищі.
- Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.
Приблизна тривалість проходження тесту 30-40 хвилин.
Покращити рівень цифрової грамотності по окремим сферам можна на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта, де розміщено у безкоштовному доступі 36 освітніх серіалів за участі експертів і знаменитостей.
Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що метою національного тесту на цифрову грамотність є перевірити готовність українських громадян до життя та роботи в умовах побудови «держави в смартфоні».
Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей.
Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Платформа Дія.Цифрова освіта розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.