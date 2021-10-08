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    Разумков назвав Банкову «проклятим місцем»

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    Банкова&nbsp;&ndash; якесь прокляте місце,&nbsp;&ndash; Разумков - Разумков назвав Банкову «проклятим місцем»
    Банкова – якесь прокляте місце, – Разумков
    Фото: Главком

    Банкова дуже сильно змінює людей, зазначив Разумков

    Відставлений з посади спікера Дмитро Разумков назвав Банкову «проклятим місцем». Про це звільнений з посади спікера Верховної Ради, позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю «BBC Україна».

    Відповідаючи на запитання: «Чи втомився президент чути точку зору, яка не збігається з його власною?», Разумков заявив, що критика тобі допомагає рухатися вперед.

    «Критика має бути адекватною і конструктивною, але критика тобі допомагає рухатися вперед. Це погана тенденція, тому що коли ти думаєш, що кращий за всіх – це призводить до негативних наслідків, зокрема в плані демократії».

    Він продовжив: «Мені здається, що Банкова – вона якесь прокляте місце. Сюди хто не потрапляє, воно дуже сильно змінює людей. А бажано, щоб ти таким, яким приходиш до влади, таким же і йшов з неї».

    Нардепу нагадали, що у 2019 році він запевняв, що диктатури в Україні не буде через моральні якості Зеленського, яких не було у його попередників.

    «Я тоді не до кінця, мабуть, договорив. Це все повинно обмежуватися законом і людьми», – додав колишній очільник парламенту.

    Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».

    Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.

    Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

    Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

    Також «слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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    Теги: Верховна Рада Україна президент Дмитро Разумков
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    Разумков назвав Банкову «проклятим місцем»