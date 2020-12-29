Асоціація газового ринку попереджає про загрозу відключення від газопостачання в новостворених ОТГ

В Україні з'явилася загроза газопостачання закладів бюджетної сфери в опалювальний період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи, які не будуть закріплені за жодним постачальником, мають самостійно припинити газоспоживання

1 січня 2021 року втрачають чинність попередні договори на розподіл та постачання природного газу з бюджетними установами, що знаходяться в управлінні виконавчих органів сільських/селищних/міських рад.

Разом з тим, в світлі розпочатої в грудні поточного року реформи адміністративно-територіального устрою України, щодо формування та розформування територіальних громад, частина місцевих органів виконавчої влади не забезпечила проведення необхідної процедури підконтрольними бюджетними установами та організаціями, щодо укладення договорів на розподіл та постачання природного газу. Це ставить під загрозу забезпечення газопостачання бюджетних установ в новому році.

За даними Асоціації, станом на 28 грудня, через інформаційну платформу Оператора ГТС операторами ГРМ одержано близько 10 000 повідомлень на відключення об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ, у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти, з 1 січня 2021 року.

Це ставить під загрозу газопостачання закладів бюджетної сфери в опалювальний період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.

Оператори газорозподільних систем будуть змушені з 1 січня припиняти розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі не укладення договорів на постачання та розподіл природного газу.

Згідно положень Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником, мають самостійно припинити власне газоспоживання.

Щоб запобігти подібній ситуації, Асоціація публічно закликає всі органі державної влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новосформованими територіальними громадами та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника.

Можливими шляхами мінімізації негативних наслідків в поточній ситуації, на думку Асоціації, могли би бути наступні кроки: