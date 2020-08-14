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    Економіка та фінанси

    Україна посіла перше місце в «Рейтингу прозорості публічних закупівель»

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    Рейтинг оцінює законодавство державних закупівель та прозорість процесів на кожному етапі проведення тендеру. - Україна посіла перше місце в «Рейтингу прозорості публічних закупівель»
    Рейтинг оцінює законодавство державних закупівель та прозорість процесів на кожному етапі проведення тендеру.

    Українська система публічних закупівель отримала 97,05 балів зі 100

    Україна посіла перше місце у міжнародному Рейтингу прозорості публічних закупівель, що складає Інститут розвитку та свободи інформації (IDFI, Грузія) спільно з іншими організаціями.

    Згідно з рейтингом, наша країна набрала 97,05 балів зі 100 і обігнала Молдову (92,81) та Колумбію (91,77).

    «Найгірший результат у Таджикистану — 37,88 балів», - йдеться у повідомленні. 

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    Цей рейтинг оцінює законодавство державних закупівель та прозорість процесів на кожному етапі проведення тендеру. Спочатку він охоплював лише євразійський регіон, однак тепер до нього входять 39 країн з усього світу. Публічні закупівлі держав оцінюють за 64 показниками та на різних етапах проведення закупівель.

    Ще нещодавно в цьому рейтингу Україна посідала друге місце (86,26 балів) та програвала Молдові. Утім, за останній рік відбулася низка дуже важливих законодавчих змін, які відзначили експерти при складанні рейтингу. Передусім це нова редакція Закону «Про публічні закупівлі», що запровадила дотендерні консультації з ринком та розширила можливість використовувати нецінові критерії на Prozorro.

    Крім того, експерти відзначили норму про захист викривачів у Законі «Про запобігання корупції» та запуск онлайн-моніторингів закупівель Держаудитслужбою.

    «Статус країни з найпрозорішою сферою публічних закупівель потрібно відстоювати, і нам разом з профільним департаментом Мінекономіки цього року це вдалося. Сфера публічних закупівель потребує в першу чергу встановленням дієвого контролю та невідворотності покарань. А ДП «Прозорро» буде продовжувати подальшу діджиталізацію, бо в новому світі дані –– то нова нафта», — зазначив генеральний директор державного підприємства «Прозорро» Василь Задворний

    Експерти Трансперенсі Інтернешнл Україна назвали  подальші кроки для вдосконалення сфери публічних закупівель. Зокрема це розвиток електронної тендерної документації з боку ДП «Прозорро» та оптимізація роботи Державної аудиторської служби, яка наразі перевіряє лише 0,2% від усіх закупівель на Prozorro.

    Крім того, громадська організація закликає не обмежувати конкурентні ринки та не надавати преференції кільком окремим виробникам, як це передбачає законопроєкт №3739 про локалізацію в публічних закупівлях.

    Мінекономіки рейтинг Грузія Україна ProZorro
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