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Україна цього року планує стати членом Організації економічного співробітництва та розвитку

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна цього року планує стати членом Організації економічного співробітництва та розвитку
Україна планує стати асоційованим членом ОЕСР вже у 2023 році
фото ілюстративне

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу

Вже цього року Україна планує стати асоційованим членом Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це повідомив голова Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер, передає «Укрінформ».

«ОЕСР – це одна з найпрестижніших міжнародних економічних організацій, до якої входять 38 провідних світових держав. Вступ України до неї є не менш важливим, ніж до Європейського Союзу. Досвід та підтримка цієї організації будуть надзвичайно цінними для України сьогодні та в процесі повоєнної відбудови зокрема», – зазначив очільник служби.

Він нагадав, що на початку грудня 2022 року делегація ДРС взяла участь у засіданні Комітету регуляторної політики ОЕСР у Парижі. Українська сторона запропонувала власне бачення того, як організація може допомогти нашій державі.

«Зараз важко сказати, коли наша держава приєднається до ОЕСР, але інтеграція йде широкими кроками. Зі свого боку ми зробимо все можливе, аби вже цього року Україна стала асоційованим членом. Наше бачення дерегуляційної політики цілком співпадає з ключовими напрямками регуляторного Комітету ОЕСР», – наголосив Кучер.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені. Договір про ОЕСР був підписаний 14 грудня 1960 року в Парижі, але набув чинності 30 вересня 1961 року на базі Європейської організації економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн – членів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються. Штаб-квартира розміщена в Парижі (Франція) ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації (зокрема з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.

Нагадаємо, раніше Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в НАТО.

Додамо, що 48,9% українців вважають, що саме членство в Альянсі в майбутньому найкраще гарантує безпеку Україні.

Теги: держава Україна

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