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Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО: результати опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО: результати опитування
Близько 10% найкращим варіантом безпеки вважають угоду про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками
фото ілюстративне

48,9% опитаних заявили, що саме членство в Альянсі в майбутньому найкраще гарантує безпеку Україні

Фонд «Демократичні ініціативи» та соціологічна служба Центру Разумкова у співпраці з «Європейською правдою» провели соцопитування щодо вступу України до НАТО.

Половина опитаних українців вступ до НАТО вважають найкращим варіантом гарантування безпеки Україні після російської агресії. 48,9% опитаних заявили, що саме членство в Альянсі в майбутньому найкраще гарантує безпеку Україні.

16,7% вважають, що необхідно розвивати власні Збройні сили та оборонну промисловість за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії.

Близько 10% найкращим варіантом безпеки вважають угоду про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками, скажімо Польщею чи країнами Балтії, але без США.

8,5% респондентів підтримують позаблоковий або нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України.

6,7% опитаних підтримують угоду про стратегічну оборонну співпрацю із США.

Ще близько 10% не визначилися з відповіддю.

Водночас серед українців розділилися думки щодо можливих термінів вступу в НАТО. 25,3% опитаних вважають, що вступ України в Альянс можливий після перемоги та проведення необхідних для цього реформ.

Майже стільки ж (24,9%) впевнені, що вступ може статися одразу після перемоги у війні. Ще 18,8% вважають реальним вступ в НАТО ще до перемоги у війні.

16,2% опитаних вважають вступ України в НАТО малоймовірним навіть після перемоги і проведення реформ, майже 15% опитаних не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо, раніше Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в Альянсі.

Теги: соцопитування Україна НАТО

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