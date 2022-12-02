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Стало відомо, скільки країн НАТО підтримують членство України в Альянсі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки країн НАТО підтримують членство України в Альянсі
Двері в Альянс перед Україною відчинені
фото ілюстративне

Україна досягла прогресу щодо питання наближення до НАТО

Усі 30 країн-членів НАТО підтримують необхідність майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на Київському безпековому форумі. Про це повідомляє «Главком».

«Ми маємо прогрес щодо питання наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися із необхідністю надання Україні членства в Альянсі... Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відчинені», – наголосила Стефанішина.

За її словами, таке рішення відрізняється від того, яке лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Бухаресті в 2008 році. Воно є «новим потужним сигналом» і свідчить про відсутність страху перед тиском Росії в Альянсі.

Нагадаємо, 30 вересня після того, як Володимир Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. В Альянсі заявили, що рішення ухвалюватиметься консенсусом.

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Теги: НАТО Ольга Стефанішина Україна

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