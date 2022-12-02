Стало відомо, скільки країн НАТО підтримують членство України в Альянсі

Україна досягла прогресу щодо питання наближення до НАТО

Усі 30 країн-членів НАТО підтримують необхідність майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на Київському безпековому форумі. Про це повідомляє «Главком».

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«Ми маємо прогрес щодо питання наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися із необхідністю надання Україні членства в Альянсі... Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відчинені», – наголосила Стефанішина.

За її словами, таке рішення відрізняється від того, яке лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Бухаресті в 2008 році. Воно є «новим потужним сигналом» і свідчить про відсутність страху перед тиском Росії в Альянсі.

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Нагадаємо, 30 вересня після того, як Володимир Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. В Альянсі заявили, що рішення ухвалюватиметься консенсусом.