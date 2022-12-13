Шмигаль розповів, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС

Шмигаль повідомив, що вже наступного року Україна розраховує розпочати переговори щодо розширення ЄС

Україна має намір до кінця поточного року виконати рекомендації Єврокомісії, і вже у наступному - розпочати переговори про членство в ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у французькому парламенті.

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«Відкритість ЄС до подальших кроків суттєво мобілізує наші внутрішні політичні ресурси для повної трансформації країни в усіх сферах – від судової до екологічної. До кінця цього року ми плануємо виконати рекомендації Єврокомісії, а наступного розраховуємо розпочати переговори щодо розширення», – зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд України розробив дорожню карту щодо кожного пункту рекомендацій Єврокомісії. Деякі з рекомендацій вже виконані, за деякими триває активна робота, і її буде завершено найближчим часом.

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«У нас є політична воля і готовність усіх державних органів спільно працювати над швидким та якісним виконанням рекомендацій. Паралельно з цим процесом ми маємо готувати державу до переговорного процесу та структурних реформ», – наголосив прем'єр-міністр.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.