Україна у січні збільшила експорт агропродукції на 14%графіка
У січні 2020 року на зовнішні ринки було поставлено сільськогосподарської продукції на суму $1,98 млрд
Україна поступово збільшує обсяги поставок готової, нішевої й органічної продукції
З початку року експорт сільськогосподарської продукції збільшився до $1,98 млрд. Із загального експорту частка аграрної продукції становить 48%.
Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у Facebook.
Зазначається, що у січні 2020 року на зовнішні ринки було поставлено сільськогосподарської продукції на суму $1,98 млрд, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Згідно з повідомленням міністерства, із загального експорту України частка аграрної продукції становить 48%. Основними видами продукції аграрного експорту є зернові та олійні культури (48% і 23% відповідно).
«Ми поступово збільшуємо обсяги поставок готової, нішевої й органічної продукції», - зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.
До топ-5 країн, які найбільше імпортували українську сільськогосподарську продукцію за звітний період, увійшли Китай (10,2%), Єгипет (10,1%), Іспанія і Нідерланди (по 8,0%), Туреччина (6,6 %).
Раніше у Мінекономіки назвали топ-10 товарів українського експорту.