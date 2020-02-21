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    Економіка та фінанси

    Україна у січні збільшила експорт агропродукції на 14%

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    <p>У січні 2020 року на зовнішні ринки було поставлено сільськогосподарської продукції на суму $1,98 млрд</p> - Україна у січні збільшила експорт агропродукції на 14%

    У січні 2020 року на зовнішні ринки було поставлено сільськогосподарської продукції на суму $1,98 млрд

    Україна поступово збільшує обсяги поставок готової, нішевої й органічної продукції

    З початку року експорт сільськогосподарської продукції збільшився до $1,98 млрд. Із загального експорту частка аграрної продукції становить 48%.

    Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у Facebook.

    Зазначається, що у січні 2020 року на зовнішні ринки було поставлено сільськогосподарської продукції на суму $1,98 млрд, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

    Згідно з повідомленням міністерства, із загального експорту України частка аграрної продукції становить 48%. Основними видами продукції аграрного експорту є зернові та олійні культури (48% і 23% відповідно).

    «Ми поступово збільшуємо обсяги поставок готової, нішевої й органічної продукції», - зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

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    До топ-5 країн, які найбільше імпортували українську сільськогосподарську продукцію за звітний період, увійшли Китай (10,2%), Єгипет (10,1%), Іспанія і Нідерланди (по 8,0%), Туреччина (6,6 %).

    Раніше у Мінекономіки назвали топ-10 товарів українського експорту.

    Туреччина економіка Єгипет експорт Китай торгівля Мінекономіки Нідерланди продукти Іспанія зерно Україна
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