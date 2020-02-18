Міністр економіки допустив передачу в концесію університетів та лікарень



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За словами Тимофія Милованова, передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури у приватні руки залежатиме, перш за все, від конкретних умов та стратегічних завдань

Наразі держава передає у концесію переважно інфраструктурні об'єкти

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що у майбутньому держава зможе передавати у концесію (в управління приватним інвесторам) державні університети та лікарні.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час презентації стратегії економічного зростання.

«По концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети», - заявив Милованов.

Він додав, що передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури у приватні руки залежатиме, перш за все, від конкретних умов та стратегічних завдань.

Наразі держава передає у концесію переважно інфраструктурні об'єкти.

Як відомо, 3 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів. 17 жовтня президент Зеленський цей закон підписав.

Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного та комунального майна у приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України та дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Джерело: Громадське