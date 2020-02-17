Гренландія буде продавати воду танучих льодовиків



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Всього було виписано 16 ліцензій на експорт талої води

Гренландія планує продавати талу воду комерційним компаніям. Про це повідомляє Tagesspiegel.

Усього було виписано 16 ліцензій на експорт талої води, на даний момент їх отримали дев'ять проєктів. В першу чергу влада орієнтується на комерційні компанії.

«Зміна клімату сприяє таненню льоду. Але це також призводить до збільшення дефіциту води в світі. Тала вода була в Гренландії у великих кількостях протягом багатьох выкыв. Планується зробити з неї продукт, який користується попитом на ринку», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що танення льоду Гренландії збільшилося в сім разів в період з 1992 по 2018 року. Відповідні дані були представлені міжнародною групою полярних дослідників. За цей період льодовики Гренландії втратили 3,8 трильйона тонн льоду. Дослідники стверджують, що до кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 сантиметрів.

Як повідомлялось, льодовик Купол Вавилова, що знаходиться на Північній Землі в Арктиці, постійно стікає в океан. Вчені з Корнельського університету США виявили, що починаючи з 2013 року льодовик спливає в океан безперервним крижаним потоком. Це перший зареєстрований постійний крижаний потік. Дослідники зазначили, що ніхто з них ніколи не бачив подібного. За їхніми підрахунками, щороку в океан стікає близько 1,8 кілометра льодовика. Протягом останніх п'яти років льодовик втратив близько 9,5 гігатонн, а це 11% від його маси.