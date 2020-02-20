У Мінекономіки назвали топ-10 товарів українського експорту



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Україна за минулий рік експортувала 32 мільйони тонн кукурудзи на 5,2 мільярда доларів

Перше місце у структурі експорту - у кукурудзи, друге місце посіла соняшникова олія, на третьому місці опинилася пшениця

На топ-10 товарів в українському експорті 2019 року припадає 43,2% усього експорту, у топ-3 - кукурудза, олія соняшникова та пшениця.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Перше місце у структурі експорту - у кукурудзи. Україна за підсумками 2019 року експортувала 32 мільйони тонн кукурудзи на 5,2 мільярда доларів, що в грошовому вираженні більше, ніж країна отримала від експорту інших товарів, й становить 10,4% від усього експорту.

Друге місце в структурі експорту посіла соняшникова олія, якої Україна минулого року поставила на 3,78 мільярда доларів. Це становить 7,6% від всієї виручки від експорту у 2019 році.

На третьому місці опинилася пшениця. Україна минулого року експортувала 19,96 мільйона тонн пшениці на 3,65 мільярда доларів. Частка в експорті пшениці з України за підсумками 2019 року становила 7,3%.

На четвертому місці розташувалися залізорудні окатиші, яких Україна поставила 15 мільйонів тонн на 1,6 мільярда доларів, і частка яких в експорті становила 3,2%.

Далі в рейтингу йдуть концентрати залізні (1,87 мільйона тонн на 1,42 мільярда доларів), кабелі (1,32 мільярда), сляби (напівфабрикати з вуглецевої сталі, 3,19 мільйона тонн на 1,29 мільярда доларів), ріпак (3,1 мільйона тонн на 1,26 мільярда доларів), соєві боби (3,6 мільйона тонн на 1,16 мільярда доларів) та макуха з насіння соняшнику (4,7 мільйона тонн на 975 мільйонів доларів).

За словами Качки, на вищевказані 10 товарів припадає 43,2% всього українського експорту.

«Нехай вас не лякає сировинна складова першої десятки. У Топ-100 товарів присутні й товари з доданою вартістю - вагони, телефонні апарати та двигуни», - зазначив заступник міністра економіки.

Нагадаємо, у середині лютого ЄС скасував заборону на м'ясо птиці з України.