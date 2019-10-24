Поліграфолог стверджує, що депутатка від «Слуги народу» приховала факти пропозиції хабарів



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Депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк пройшла перевірку на поліграфі

Грошей Ольга Василевська-Смаглюк не брала жодного разу ніяких за вирішення питань, - поліграфолог

Депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабар, але пропозиції, факт яких вона приховує, надходили. Про це заявила поліграфолог після проходження депутатом перевірки на поліграфі, яку транслювали в ефірі «112 Україна».

«Грошей вона не брала жодного разу ніяких за вирішення питань. Єдине що вона трішки приховує інформації про те, що подібні – це зафіксовано – пропозиції були. Можливо, не безпосередньо до неї, бо там реакція має більш такий асоціативний характер, але нашій досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції», - сказала поліграфолог.

За словами юристів, приховування інформації, про яке говорила поліграфолог, може мати ознаки злочину, передбаченого ст. 396 Кримінального кодексу України, а саме приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, Олександр Дубінський пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Після Дубінського поліграф 24 жовтня має пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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