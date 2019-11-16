Уряд спростив низку бюрократичних процедур



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Кабмін продовжив «оцифровувати» бюрократичні процедури та документи

Вже незабаром можна буде відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн процедури

Кабінет міністр України на засіданні 15 листопада продовжив «оцифровувати» бюрократичні процедури та документи.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Онлайн можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року», - йдеться у повідмоленні.

Уряд також схвалив проєкт закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. По неї можна буде звертатися без довідки про доходи. Отримання цієї довідки займає багато часу і вимагає від людей значних зусиль.

У Кабміні запевняють, що проєкт закону буде невдовзі переданий до Верховної Ради.

Також компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених запровадив своїм рішенням Кабінет міністрів України. Воно дозволяє адвокатам отримати відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально незахищеним групам населення.

«Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це покращить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити», - резюмується у повідомленні.

Раніше Кабінет міністрів України погодив запуск експериментального проєкту щодо застосування електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред’являтися поліцейським замість документів, виданих на бланках.

Також очільник уряду Олексій Гончарук заявляв, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі.