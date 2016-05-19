Україна заохочує Македонію до інвестування у малу гідроенергетику

Македонія допоможе стати енергетиці України більш «зеленою»

Україна та Македонія розглядають перспективи майбутньої співпраці у відновлюваній енергетиці. Це питання обговорили голова Держенергоефективності Сергій Савчук та посол Македонії в Україні Столе Змейкоскі у ході зустрічі в цього тижня, інформує прес-служба Держенергоефективності. Як повідомив Змейкоскі, Македонія давно розвиває відновлювану



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Македонія допоможе стати енергетиці України більш «зеленою»

Україна та Македонія розглядають перспективи майбутньої співпраці у відновлюваній енергетиці. Це питання обговорили голова Держенергоефективності Сергій Савчук та посол Македонії в Україні Столе Змейкоскі у ході зустрічі в цього тижня, інформує прес-служба Держенергоефективності.

Як повідомив Змейкоскі, Македонія давно розвиває відновлювану енергетику відповідно до стандартів Європейського союзу. Так, згідно з оновленим Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2025 року Македонія планує досягти 25% «чистої» енергії у кінцевому енергоспоживанні до 2025 року.

Як пояснив посол, Македонія стрімко крокує до поставленої мети. За даними Євростату, вже у 2015 році частка «зеленої» енергії в країні склала 19,9%. Особлива увага приділяється розвитку вітро- та гідроенергетики.

У свою чергу, Савчук окреслив плани та здобутки України у питанні розвитку відновлюваної енергетики, акцентувавши увагу на тих законодавчих змінах, які полегшують ведення бізнесу у цій сфері.

За результатами зустрічі сторони домовилися співпрацювати. Посол запевнив, що представить досягнення українського ринку «чистої» енергетики експертному та бізнес-середовищу в Македонії. Зі свого боку, Держенергоефективності готове продемонструвати іноземним інвесторам перспективні проекти, які можна впровадити в регіонах України, у тому числі у сфері малої гідроенергетики.