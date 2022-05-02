Україна запустила проєкт з пошуку безкоштовного житла: деталі

На сайті також вказано номери телефонів контактних центрів в кожній області, куди можна звертатися самостійно із відповідним запитом

Укрзалізниця, Мінцифри та Офіс президента запускають проєкт «Там, де вас чекають», щоб спростити процес евакуації, знаходження житла та отримання гуманітарної допомоги на новому місці українцям, які змушені переїжджати через війну. Про це повідомляється в Telegram-каналі УЗ.

Міністерство цифрової трансформації створило сайт, на якому відображається кількість місць, які кожна область може запропонувати для безкоштовного розселення тимчасово переміщених українців.

На сайті також вказано номери телефонів контактних центрів в кожній області, куди можна звертатися самостійно із відповідним запитом. Місцеві органи влади супроводжуватимуть евакуйованих українців від вокзалів до місця розселення, йдеться в повідомленні.

«На п’яти вокзалах – у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій – стюарди реєструватимуть тих, хто евакуюється, в єдиній системі та допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення. На чотирьох вокзалах – у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську – евакуйованих, які були зареєстровані, вже зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, які організовано передадуть їх представникам місцевої влади. Ті, в свою чергу, доставлять евакуйованих з вокзалу до місця поселення», – розповіли в УЗ.

Зареєструватись у системі можна також в деяких поїздах. Працівники залізниці, які можуть зареєструвати, їздитимуть на наступних рейсах:

№ 209/210 Харків – Івано-Франківськ;

Івано-Франківськ; № 233/234 Покровськ – Чоп;

Чоп; № 219/220 Запоріжжя – Львів;

Львів; № 238/237 Одеса – Ужгород;

Ужгород; № 136/135 Одеса – Чернівці;

Чернівці; № 13/14 Київ – Солотвино;

Солотвино; № 43/44 Київ – Івано-Франківськ;

Івано-Франківськ; № 45/46 Лозова – Ужгород.

Пасажири можуть залишити заявку на евакуацію з проживанням самостійно через контактний центр Укрзалізниці за номером 0 800 503 111.