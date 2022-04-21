Влада дозволить переселенцям викупити тимчасове житло

Кошти на будівництво житла виділятимуться шляхом збільшення статутного капіталу фонду Держмолодьжитла та залучення міжнародних донорів

Кабінет міністрів України 19 квітня підтримав рішення про розширення заходів Державної програми забезпечення молоді житлом, додавши можливість будівництва та придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує урядовий портал.

«Будівництво відбуватиметься на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва. Це допоможе оперативно забезпечити житлом людей, які виїхали із зони бойових дій або чиє майно було зруйноване внаслідок російського вторгнення», – зазначив очільник уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, держава також надасть можливість людям викупити це житло на умовах довгострокових пільгових кредитів.

За словами прем’єр-міністра, фінансуватися заходи будуть, зокрема, за кошти, передбачені в бюджеті на збільшення статутного капіталу фонду Держмолодьжитла та міжнародних донорів.

Як повідомляв «Главком», Офіс президента заявив, що в Україні потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир. За його словами, житло для переміщених осіб має з’явитися через три-чотири місяці. Влада обіцяє, що це будуть не модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах.

«Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні. Після того, як ми відновимо домівки переселенців в містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах» , – пояснив Тимошенко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вже виділив 1 млрд грн із резервного фонду на відновлення звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.

На 1 квітня сума збитків для інфраструктури вже сягнула понад $68,2 млрд або майже 2 трлн грн, за даними проєкту «Росія заплатить». Загальні втрати, понесені в ході війни, складають $564-$600 млрд. Держбюджет втрачає близько 2 млрд грн на день через бойові дії, підрахували у Мінфіні.