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    Економіка та фінанси

    Чи повернуть гроші за комуналку власникам зруйнованих будинків: роз'яснення влади

    Багато громадян отримали платіжки за газ та електроенергію, хоча їхні будинки повністю знищені - Чи повернуть гроші за комуналку власникам зруйнованих будинків: роз'яснення влади
    Багато громадян отримали платіжки за газ та електроенергію, хоча їхні будинки повністю знищені
    фото з відкритих джерел

    Держава вже запустила процедуру збирання інформації про зруйноване житло

    Станом на початок квітня кількість зруйнованих чи пошкоджених окупантами будинків в Україні становила майже сім тисяч. Сьогодні ці цифри значно більші. Громадян цікавить, чи потрібно їм розраховуватися за комунальні послуги, якщо їхнє помешкання постраждало внаслідок дій окупантів, і чи повернуть їм гроші за те, що вони вже оплатили.

    Як пояснив у коментарі UBR.ua голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, більшість комунальних підприємств, у тому числі обленерго та оператори газорозподільних мереж, автоматично нараховують суму у платіжках навіть тим жителям, які не споживали послуги через від'їзд або з-за пошкодження будинку внаслідок війни.

    «Програма не знає, чи зруйнований будинок. Величезна кількість людей у Київській області отримали платіжки за газ та електроенергію, хоча їхні будинки повністю знищені. Адже реєстру пошкодженого житла поки що немає», – зазначив експерт.

    Держава вже запустила процедуру збирання інформації про зруйноване житло – після її завершення та складання реєстру вже нараховані борги постраждалим споживачам комунальники спишуть.

    Платіжки, виставлені за даними середнього за попередні періоди споживання жителям, які виїхали й не передавали показники лічильника, також будуть згодом переглянуті виходячи з дійсних показників.

    Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть громадянам комунальні борги після війни.

    Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.

    Читайте також: В Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні
    Теги: росія окупанти війна комуналка житло Україна послуги окупація #stoprussia
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    Чи повернуть гроші за комуналку власникам зруйнованих будинків: роз'яснення влади