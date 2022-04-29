Чи повернуть гроші за комуналку власникам зруйнованих будинків: роз'яснення влади

Багато громадян отримали платіжки за газ та електроенергію, хоча їхні будинки повністю знищені

Держава вже запустила процедуру збирання інформації про зруйноване житло

Станом на початок квітня кількість зруйнованих чи пошкоджених окупантами будинків в Україні становила майже сім тисяч. Сьогодні ці цифри значно більші. Громадян цікавить, чи потрібно їм розраховуватися за комунальні послуги, якщо їхнє помешкання постраждало внаслідок дій окупантів, і чи повернуть їм гроші за те, що вони вже оплатили.

Як пояснив у коментарі UBR.ua голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, більшість комунальних підприємств, у тому числі обленерго та оператори газорозподільних мереж, автоматично нараховують суму у платіжках навіть тим жителям, які не споживали послуги через від'їзд або з-за пошкодження будинку внаслідок війни.

«Програма не знає, чи зруйнований будинок. Величезна кількість людей у Київській області отримали платіжки за газ та електроенергію, хоча їхні будинки повністю знищені. Адже реєстру пошкодженого житла поки що немає», – зазначив експерт.

Держава вже запустила процедуру збирання інформації про зруйноване житло – після її завершення та складання реєстру вже нараховані борги постраждалим споживачам комунальники спишуть.

Платіжки, виставлені за даними середнього за попередні періоди споживання жителям, які виїхали й не передавали показники лічильника, також будуть згодом переглянуті виходячи з дійсних показників.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть громадянам комунальні борги після війни.

Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.