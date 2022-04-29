Чи повернуть гроші за комуналку власникам зруйнованих будинків: роз'яснення влади
Держава вже запустила процедуру збирання інформації про зруйноване житло
Станом на початок квітня кількість зруйнованих чи пошкоджених окупантами будинків в Україні становила майже сім тисяч. Сьогодні ці цифри значно більші. Громадян цікавить, чи потрібно їм розраховуватися за комунальні послуги, якщо їхнє помешкання постраждало внаслідок дій окупантів, і чи повернуть їм гроші за те, що вони вже оплатили.
Як пояснив у коментарі UBR.ua голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, більшість комунальних підприємств, у тому числі обленерго та оператори газорозподільних мереж, автоматично нараховують суму у платіжках навіть тим жителям, які не споживали послуги через від'їзд або з-за пошкодження будинку внаслідок війни.
«Програма не знає, чи зруйнований будинок. Величезна кількість людей у Київській області отримали платіжки за газ та електроенергію, хоча їхні будинки повністю знищені. Адже реєстру пошкодженого житла поки що немає», – зазначив експерт.
Держава вже запустила процедуру збирання інформації про зруйноване житло – після її завершення та складання реєстру вже нараховані борги постраждалим споживачам комунальники спишуть.
Платіжки, виставлені за даними середнього за попередні періоди споживання жителям, які виїхали й не передавали показники лічильника, також будуть згодом переглянуті виходячи з дійсних показників.
Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть громадянам комунальні борги після війни.
Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.