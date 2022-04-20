Виплати переселенцям, у яких зруйноване житло. Уряд ухвалив спеціальне рішення

Переселенці, які втратили житло, продовжать отримувати допомогу на проживання

Внутрішньо переміщені особи, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжать отримувати допомогу на проживання. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке дозволяє внутрішньо переміщеним особам, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжувати отримувати допомогу на проживання», – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві нагадали, що, згідно з законом, дія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи скасовується, якщо особа: подала заяву про відмову від довідки; повернулася до покинутого місця постійного проживання; виїхала на постійне місце проживання за кордон.

«При цьому частина внутрішньо переміщених осіб втратили житло, або воно пошкоджене настільки, що не придатне для проживання. Рішення уряду передбачає, що дія довідки не буде скасовуватися для внутрішньо переміщених осіб, які повернулися до покинутого місця постійного проживання, але є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, та подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг», – зазначили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що це дасть змогу продовжити виплату допомоги на проживання таким особам.

Також рішення уряду розширило можливості, якими на власний вибір може скористатися внутрішньо переміщена особа, щоб повідомити про повернення до покинутого постійного місця проживання: подати повідомлення за місцем отримання довідки; подати повідомлення про повернення до покинутого місця проживання; подати повідомлення через портал «Дія».

Як раніше повідомлялося, уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям. До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.