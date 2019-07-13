Україна здатна зменшити споживання газу вдвічі – Кабмін



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На початку липня цього року було підписано угоду між Фондом енергоефективності та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка дає старт фінансуванню програм енергоефективності

Споживання газу можна зменшити за допомогою програм енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках, у яких створено ОСББ, - Зубко

Віцепрем’єрміністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Україна здатна зменшити споживання газу з 18 до 9 мільярдів кубів. Про це він сказав у ефірі радіо «Новое время».

За словами урядовця, розроблена маршрутна карта дуже проста. «Програма «теплі кредити», яка співфінансує тільки оплату будівельних матеріалів, вікон, дверей, радіаторів і газових котлів залишиться здебільшого працювати для приватного сектору. А щодо багатоповерхового сектора — нам треба рухатися до ефективної економії кожної вкладеної копійки. І це вже питання державної установи «Фонд енергоефективності», — зазначив Зубко.

Урядовець повідомив, що було підписано угоду між Фондом енергоефективності та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка дає старт фінансуванню програм енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках, у яких створено ОСББ.

«Ключовий клієнт Фонду енергоефективності — це багатоповерховий будинок, де управління спільною власністю здійснюється управителем або ОСББ. Чому він? Тому що, на жаль, саме ці домогосподарства перебувають під монопольним впливом теплопостачальних компаній і, яким вкрай необхідно зменшувати своє енергоспоживання. Разом з нашими міжнародними партнерами Фондом енергоефективності затверджена грантова політика, яка передбачає співфінансування від 20 до 50% на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Мінімально — це встановлення ІТП, максимально — це повна тепломодернізація будинку з заміною інженерних мереж. Мета модернізації й реновації — підвищення якості споживання, у тому числі можливість отримувати якісну температуру і послуги. Це також веде до збільшення вартості житла до 20-25%. І, саме головне, особливо якщо ми кажемо про старий житловий фонд, ми збільшуємо тривалість життя будинку», — розповів Зубко.

Нагадаємо, на сьогодні програмою «теплі кредити» вже скористалися приблизно 650 тисяч домогосподарств. За обсягом, це, приблизно, як міста Рівне, Житомир Вінниця.