Неконтрольованого зростання цін на електроенергію в умовах нового ринку немає, - Олександр Трохимець



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Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець

Новий ринок електроенергії працює вже понад десять днів, і невдоволення ним від споживачів не чути, заявив експерт

Ніякого неконтрольованого зростання цін на електроенергію в умовах нового ринку немає. Керівник «Укренерго» маніпулює розрахунками.

Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, реагуючи на заяву керівника ДП НЕК «Укренерго» Всеволода Ковальчука про нібито 30% зростання ціни на електроенергію для промисловості.

Експерт заявив, що керівник НЕК «Укренерго», повідомляючи про зростання вартості електроенергії, використовує некоректні розрахунки, враховуючи в них запропоновану ПАТ «Центренерго» ціну (2,3 грн за кВт-г) в перший день роботи ринку, за якою ніхто електроенергію не купив. В той же час інші теплові електростанції запропонували на ринку ціну 1,43 грн за кВт-г (що менше на 13% ніж останній тариф, що був встановлений НКРЕКП для теплової генерації).

«Для розрахунку середньої ціни на ринку, яка була представлена у презентації, було використано результати торгів на Українській енергетичній біржі по ПАТ «Центренерго». Як відомо, ПАТ «Центренерго» в перший день функціонування ринку електричної енергії вийшло з ціновою пропозицією 2,30 грн/кВт*год. Дана пропозиція ніким акцептована (прийнята) не була. Використовувати в розрахунках ціну електроенергії, за якою навіть не відбулися торги, некоректно. В той же час теплові електростанції, що входять в групу ДТЕК, вийшли з пропозицією 1,43 грн/кВт*год, що на 13% нижче навіть за останній тариф, що був встановлений НКРЕКП для теплової генерації», - написав Трохимець.

Експерт наголосив, що в умовах ринку ціни на електроенергію формуються попитом і пропозицією, а споживачі обирають того постачальника, умови якого для них є більш прийнятними, залежно від їх графіку споживання.

«Ринок електричної енергії для того й ринок, щоб на ньому працювали попит і пропозиція, а не чиновники зі своїми інтересами. Споживач, який купує 10 млн кВт*год має платити менше за одиницю товару, яким є електроенергія, ніж споживач, який купує 1 тис кВт*год. Певному споживачу цілком вигідно купувати електроенергію дорожче, ніж вона коштувала в старому ринку, але на основі свого графіку споживання, ніж користуватися тарифним коефіцієнтом 1,5 для пікового навантаження, як було раніше», - написав Трохимець.

Він також звернув увагу, що новий ринок електроенергії працює вже понад десять днів, і невдоволення ним від споживачів не чути, за винятком АТ «Нікопольский завод феросплавів» та АТ «Покровський ГЗК», які, на його думку, керуються політичними, а на економічними мотивами.

«Ніякої катастрофи та неконтрольованого зростання вартості електричної енергії на ринку не відбувається! Ніякого зловживання з боку теплової генерації (принаймні приватної) теж нема! Ринок функціонує і розвивається в нормальному робочому режимі», - наголосив Трохимець.



Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок