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    Економіка та фінанси

    Українці зможуть за кілька хвилин змінити місце реєстрації

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    Невдовзі нова функція запрацює у додатку &laquo;Дія&raquo; - Українці зможуть за кілька хвилин змінити місце реєстрації
    Невдовзі нова функція запрацює у додатку «Дія»
    Фото з відкритих джерел

    Реєстрацію можна буде здійснити без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів

    Вже навесні цього року громадяни України зможуть за кілька хвилин змінити своє місце реєстрації.

    Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

    Для цього ще наприкінці 2020 року уряд ухвалив постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.

    Зараз Мінцифри проводить глобальну реформу цього напрямку.

    «Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде лише заповнити коротку заяву на порталі або в застосунку Дія. За 10−15 хвилин. Без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Для експериментального проєкту потрібен буде тільки ID-паспорт. А після прийняття відповідного закону - або ID-паспорт, або паспорт-книжечка», - зазначив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Зазначимо, що у 2020 році українці отримали понад 4,5 млн послуг, пов’язаних з реєстрацією місця проживання.

    Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperlessЗ 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні. 

    Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

    Теги: міністр українці уряд
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