Стало відомо, які послуги з'являться у «Дії» цього року

Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні

Міністр цифррової трансформації анонсував нові послуги в «Дії» та проєкти Мінцифри у 2021 році - зокрема, найближчим часом у «Дії» з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн та електронний медичний висновок.

Про це повідомляє прес-служба «Дії» в Telegram.

Окрім перерахованих послуг, також анонсували послугу Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

«У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП. Ви зможете підписувати документи у смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги», - йдеться у повідомленні.

Також анонсували послугу «Будівельні онлайн-послуги» – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.

«Автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора», - додали в «Дії».

Також готується оптимізація на переведення в «Дію» послуг кабінету платника податків.

Раніше МОЗ назвав медичні сервіси, які стануть доступними онлайн у 2021 році.