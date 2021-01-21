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    Стало відомо, які послуги з'являться у «Дії» цього року

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    Найближчим часом у &laquo;Дії&raquo; з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн - Стало відомо, які послуги з'являться у «Дії» цього року
    Найближчим часом у «Дії» з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн
    Фото з відкритих джерел

    Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні

    Міністр цифррової трансформації анонсував нові послуги в «Дії» та проєкти Мінцифри у 2021 році - зокрема, найближчим часом у «Дії» з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн та електронний медичний висновок.

    Про це повідомляє прес-служба «Дії» в Telegram.

    Окрім перерахованих послуг, також анонсували послугу Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

    «У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП. Ви зможете підписувати документи у смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги», - йдеться у повідомленні.

    Також анонсували послугу «Будівельні онлайн-послуги» – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.

    «Автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора», - додали в «Дії».

    Також готується оптимізація на переведення в «Дію» послуг кабінету платника податків.

    Раніше МОЗ назвав медичні сервіси, які стануть доступними онлайн у 2021 році.

    Теги: Telegram послуги реєстрація
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