Українцям почнуть видавати зарплати в електронній гривні: що відомо

У рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн.

Федоров сказав, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів

Національний банк України розпочав розробку електронної гривні й найближчим часом співробітники Міністерства цифрової трансформації отримуватимуть зарплату в електронній гривні. Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн», – зазначив Федоров.

Міністр пояснив, що використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їх нецільове використання.

«Однак все дуже залежить від реалізації «технічної начинки» цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів – і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції у бізнес, у країну», – зазначив Федоров.

Слід нагадати, що Національний банк у кінці 2016 року почав дослідницький проєкт щодо можливого впровадження е-гривні – національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого та одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

У рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн, зараз вже погашені, для тестування операцій між електронними гаманцями.