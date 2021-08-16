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    Економіка та фінанси

    Українцям почнуть видавати зарплати в електронній гривні: що відомо

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    У рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн. - Українцям почнуть видавати зарплати в електронній гривні: що відомо
    У рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн.
    Фото з відкритих джерел

    Федоров сказав, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів

    Національний банк України розпочав розробку електронної гривні й найближчим часом співробітники Міністерства цифрової трансформації отримуватимуть зарплату в електронній гривні. Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн», – зазначив Федоров.

    Міністр пояснив, що використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їх нецільове використання.

    «Однак все дуже залежить від реалізації «технічної начинки» цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів – і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції у бізнес, у країну», – зазначив Федоров.

    Слід нагадати, що Національний банк у кінці 2016 року почав дослідницький проєкт щодо можливого впровадження е-гривні – національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого та одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

    У рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн, зараз вже погашені, для тестування операцій між електронними гаманцями.

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    Теги: Національний банк міністр інвестиції банк бізнес українці технології Україна Михайло Федоров
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    Українцям почнуть видавати зарплати в електронній гривні: що відомо