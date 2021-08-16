Чи треба залишати школярів на другий рік? Міністр освіти оцінив нові правила у школах

Шкарлет пояснив, чому проти того, щоби лишати школярів, які не встигають, на другий рік

В українських школах тепер не залишають школярів в одному класі на другий рік. У професійних стандартах для учителів Нової української школи прописані обов’язки вчителя щодо формування у кожної дитини «власної освітньої траєкторії». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Щодо того, що тепер не залишають дитину на другий рік, то я все своє життя дуже великий супротивник такого «батога». Бо на якому етапі його не застосуєш – він ознака тоталітарності, узурпації, слабкості. Я не прихильник ніяких батогів. Я прихильник навчання, повторення, засвоєння, більш превентивних методів навчання, а не батога, це – 100%», – сказав міністр.

Він переконаний, що педагогічні колективи повинні працювати над тим, аби дитина, яка переходить до наступного класу, засвоїла матеріал попередніх класів.

«Це вже більше має бути робота вчителя, педагогічного колективу, який працює з учнем. Це питання повторення вивчення матеріалу, організації індивідуальних занять, «формування власної освітньої траєкторії», є такий термін в Новій українській школі. Зважайте, що не у всіх дітей моторика однакова. Виявлення саме на ранніх етапах навчання цієї різниці і є майстерністю вчителя. Такі обов’язки для вчителя прописані у нас у професійних стандартах для учителів Нової української школи», – пояснив очільник МОН.

Раніше виконувач обов’язків директора Українського Центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю «Главкому» розповів, чим важливе поняття «другорічництва» та чи залишилася в результаті освітньої реформи можливість залишати на другий рік учнів, які не справляються з програмою.

До слова, Шкарлет повідомив, чи будуть у школах уроки сексуального виховання.

Крім того, Міністерство освіти і науки презентувало модельну програму з фізичної культури для учнів 5-6 класів, яку цьогоріч розпочнуть пілотувати у п'ятих експериментальних класах Нової української школи.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.