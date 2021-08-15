Скільки пенсіонерів працюють в українських школах? Міносвіти назвало цифру

72 тис. вчителів-пенсіонерів. В уряді впевнені: треба шукати заміну

Виганяти людину за те, що вона пенсіонер, – помилка. Серед вчителів-пенсіонерів є такі, які дадуть фору багатьом іншим. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Пенсіонерів у школах – 72 тисячі. Силоміць виганяти людину за те, що вона пенсіонер, я точно не буду, це буде помилкою. Досвід і старших людей треба поважати. Повірте мені, є такі вчителі-пенсіонери, які дадуть фору багатьом іншим, вони більше підтягнуться, краще зіграють у шахи чи пояснять математичні задачі», – сказав очільник Міносвіти.

Проте він згоден з тим, що вчителям пенсійного віку потрібно шукати заміну.

«Сьогодні до цієї роботи залучені педагогічні заклади вищої освіти, класичні університети. Нині ми змінюємо концепцію побудови нової школи. Сьогодні в процесі реформування системи освіти і появи Нової української школи з’явилися заклади вищої освіти, які є інструментом і базовими установами для підготовки таких нових учителів з новими компетенціями, спроможними формувати нові підходи, зокрема й інтерактивні», – сказав Шкарлет.

Міністр не бачить проблеми у тому, що під час локдаунів вчителі отримали понаднормове навантаження без додаткової оплати праці.

«Учитель навчав учнів впродовж свого навчального часу у попередні локдауни. Погоджуюся з тим, що у перший-другий місяці карантину дистанційна освіта була незвичним явищем для більшості вчителів і викладачів у вищих закладах освіти. Я вам наведу свій приклад. Коли я мав честь 11 років бути ректором Чернігівського технологічного університету, починаючи з 2011 року, ми у себе в університеті запроваджували системи дистанційного навчання. У нас для цього все було. І локдаун минулого року ми зустріли спокійно. Від нас вимагалося просто провести семінари для директорів закладів освіти про організацію такого процесу. Так, на кожну хворобу немає єдиного вірного рецепту, але наш приклад показав, що все можливо», – пояснив очільник Міносвіти.

Він переконаний, що на сьогодні міністерство вже виробило інструмент для організації навчання під час карантинних обмежень: платформа «Всеукраїнська школа онлайн».

«Вона дозволяє абсолютно прозоро, відкрито онлайн з усім класом організовувати навчання. Є широкі можливості системи, включаючи долучення мобільних застосунків використання цієї платформи. Ще літо йде, ми допрацюємо, аби геть усі уроки були туди завантажені з 5 до 11 класу», – роз’яснив Шкарлет.

До слова, міністр освіти назвав причини, чому українські вчителі уникають щеплення від коронавірусу.

Також очільник МОН визнав плачевний стан технічного забезпечення шкіл.