Стало відомо, в яких регіонах українці отримували найбільшу й найменшу зарплату

У Миколаївській, Житомирській та Сумській областях роботодавці готові платити у середньому 12 тис. гривень

За підсумками липня ринок праці продовжує демонструвати невтішні тенденції: у регіонах заробітна плата суттєво відрізняється від тої, яку пропонують у містах-мільйонниках. Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Так, найвища середня заробітна плата – близько 29 тис. грн зафіксована у Києві, але у Київській області роботодавці платять працівникам близько 12,6 тис. грн.

Дані: kiev.grc.ua

На другому місці за рівнем винагороди – Харків та область (близько 24,9 тис. грн), причому порівняно з червнем, зарплати у регіоні зросли на 900 грн.

Дніпро та область посіли третє місце з пропозицією трохи більше 24,8 тис. грн, що на 5,8 тис. грн більше, ніж було у червні.

У Чернівцях та області роботодавці пропонують зарплату на рівні 22,6 тис. грн, що на 10 тис. гривень більше, ніж у червні. Такий показник вивів регіон на четверте місце у рейтингу.

Замикає п’ятірку лідерів загальноукраїнського рейтингу середньої зарплати Одеська область з показником 20,2 тис. грн, прикметно, що у червні у цьому регіоні середня зарплата була на 1339 грн вищою.

У липні у Миколаївській, Житомирській та Сумській областях зарплати були найнижчими по Україні і становили близько 12 тис. грн.

До слова, найбільшу зарплату у липні пропонували топ-менеджерам, фахівцям зі сфери ІТ/ телеком та експертам зі сфери будівництва і нерухомості – 26,2 тис. гривень.

Як показало опитування, більшість українських роботодавців у якості експерименту готові перейти на чотиридений робочий тиждень.

Тим часом у Львівській області 17 співробітників Соснівської міської лікарні оголосили голодування через борги із заробітної плати.