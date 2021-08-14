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    Стало відомо, в яких регіонах українці отримували найбільшу й найменшу зарплату

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    За підсумками липня ринок праці продовжує демонструвати невтішні тенденції - Стало відомо, в яких регіонах українці отримували найбільшу й найменшу зарплату
    За підсумками липня ринок праці продовжує демонструвати невтішні тенденції
    Інфографіка: grc.ua

    У Миколаївській, Житомирській та Сумській областях роботодавці готові платити у середньому 12 тис. гривень

    За підсумками липня ринок праці продовжує демонструвати невтішні тенденції: у регіонах заробітна плата суттєво відрізняється від тої, яку пропонують у містах-мільйонниках. Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

    Так, найвища середня заробітна плата – близько 29 тис. грн зафіксована у Києві, але у Київській області роботодавці платять працівникам близько 12,6 тис. грн.

    __02Дані: kiev.grc.ua

    На другому місці за рівнем винагороди – Харків та область (близько 24,9 тис. грн), причому порівняно з червнем, зарплати у регіоні зросли на 900 грн.

    Дніпро та область посіли третє місце з пропозицією трохи більше 24,8 тис. грн, що на 5,8 тис. грн більше, ніж було у червні.

    У Чернівцях та області роботодавці пропонують зарплату на рівні 22,6 тис. грн, що на 10 тис. гривень більше, ніж у червні. Такий показник вивів регіон на четверте місце у рейтингу.

    Замикає п’ятірку лідерів загальноукраїнського рейтингу середньої зарплати Одеська область з показником 20,2 тис. грн, прикметно, що у червні у цьому регіоні середня зарплата була на 1339 грн вищою.

    У липні у Миколаївській, Житомирській та Сумській областях зарплати були найнижчими по Україні і становили близько 12 тис. грн.

    До слова, найбільшу зарплату у липні пропонували топ-менеджерам, фахівцям зі сфери ІТ/ телеком та експертам зі сфери будівництва і нерухомості – 26,2 тис. гривень.

    Як показало опитування, більшість українських роботодавців у якості експерименту готові перейти на чотиридений робочий тиждень.

    Тим часом у Львівській області 17 співробітників Соснівської міської лікарні оголосили голодування через борги із заробітної плати.

    Теги: економіка зарплата гроші
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    Стало відомо, в яких регіонах українці отримували найбільшу й найменшу зарплату