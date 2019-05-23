Україні потрібно 50 років, щоб досягти рівня Польщі, – Світовий банк



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У 2019 році зростання економіки України прогнозується на рівні 2,7%

Якщо теперішні темпи зростання економіки України зберігатимуться надалі, Україні знадобиться понад 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі. Про це йдеться у новій доповіді Світового банку.

Темпи економічного зростання в Україні залишаються надто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня доходів сусідніх європейських країн. Так, після 16% сукупного скорочення економіки в 2014-15 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 рр. і 3,3% – у 2018 р.

Якщо брати до уваги розмір ВВП на душу населення, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону.

«ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності приблизно втричі нижчий, ніж у Польщі, попри аналогічний рівень доходів у 1990 році», – говориться у звіті.

Так, Україна зараз перебуває на рівні Молдови, Вірменії та Грузії.

Для прискорення економічного зростання, Україні потрібен швидкий прогрес у реалізації ключових структурних реформ.

«Це означає створення ринку земель сільськогосподарського призначення, розділення природних монополій в енергетичному секторі, посилення врядування у державних банках, досягнення прогресу в боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової стабільності», – зазначила Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.