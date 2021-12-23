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    Економіка та фінанси

    «Українська біржа» допустила до торгів акції PepsiCo, Pfizer та Starbucks

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    До торгів на біржі вже допущені акції 33 іноземних емітентів - «Українська біржа» допустила до торгів акції PepsiCo, Pfizer та Starbucks
    До торгів на біржі вже допущені акції 33 іноземних емітентів
    Фото з відкритих джерел

    Загалом на «Українській біржі» торгуються цінні папери 65 емітентів

    «Українська біржа» включила до біржового списку акції ще восьми всесвітньо відомих американських компаній, зокрема Pfizer, PepsiCo та Starbucks. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    УБ включила до біржового списку цінні папери компаній:

    • PepsiCo, Inc.
    • Pfizer Inc.
    • Qualcomm Incorporated
    • The Procter and Gamble Company
    • The Walt Disney Company
    • Starbucks Corporation
    • United Parcel Service, Inc.
    • Walmart Inc.

    Раніше «Українська біржа» включила до біржового списку акції всесвітньо відомих американських компаній McDonald's, Johnson&Johnson і CSX.

    Таким чином до торгів на біржі вже допущені акції 33 іноземних емітентів.

    Загалом на «Українській біржі» торгуються цінні папери 65 емітентів.

    До слова, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на здійснення діяльності ПрАТ «Українська фондова біржа».

    Теги: біржа фінанси
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    «Українська біржа» допустила до торгів акції PepsiCo, Pfizer та Starbucks