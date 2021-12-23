«Українська біржа» допустила до торгів акції PepsiCo, Pfizer та Starbucks

До торгів на біржі вже допущені акції 33 іноземних емітентів

Загалом на «Українській біржі» торгуються цінні папери 65 емітентів

«Українська біржа» включила до біржового списку акції ще восьми всесвітньо відомих американських компаній, зокрема Pfizer, PepsiCo та Starbucks. Про це повідомляє пресслужба компанії.

УБ включила до біржового списку цінні папери компаній:

PepsiCo, Inc.

Pfizer Inc.

Qualcomm Incorporated

The Procter and Gamble Company

The Walt Disney Company

Starbucks Corporation

United Parcel Service, Inc.

Walmart Inc.

Раніше «Українська біржа» включила до біржового списку акції всесвітньо відомих американських компаній McDonald's, Johnson&Johnson і CSX.

Таким чином до торгів на біржі вже допущені акції 33 іноземних емітентів.

Загалом на «Українській біржі» торгуються цінні папери 65 емітентів.

До слова, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на здійснення діяльності ПрАТ «Українська фондова біржа».