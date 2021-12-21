Цьогоріч українські банки встановили рекорд прибутковості

У січні – листопаді 2021 року банки отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку

Банківська система України в 2021 році демонструє рекордний прибуток. Про це розповіли учасники круглого столу «Банки-2022: яким буде наступний рік для грошового ринку».

«Прибутковість банківської системи висока історично – такий прибуток банківська система ще ніколи не отримувала», – заявив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

У січні – листопаді 2021 року банки отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку, що в півтора раза більше, ніж торік.

Інші показники теж кращі. «Вперше частка приватного сектору перевищила частку державного. Ми провели стрес-тестування цього року, і його результати кращі, ніж в минулі роки. Банківська система доволі капіталізована і ліквідна», – запевняє Ярослав Матузка.

Голова наглядової ради «Альфа-банку» Роман Шпек відзначає, що капіталізації системи та її високому рівню ліквідності сприяє якісно нове корпоративне управління в банках. «Політика ризик-менеджменту стає все більше подібною до європейських банків. І незважаючи на стрімкий ріст кредитного портфеля, якість виданих кредитів залишається достатньо високою», – зазначив банкір.

Про високу адаптивність банківської системи до несприятливих умов, в яких доводиться працювати, каже заступниця голови правління Укргазбанку Тамара Савощенко. «Підбиваючи підсумки 2021 року, ми бачимо, що наша банківська система не просто справилася, а відмінно справилася, і показала цю історичну рекордну прибутковість, – зазначила вона. – І це дійсно великий маркер того, що і банки, і команди цих банків дійсно здатні працювати і здатні адаптуватися до таких несприятливих умов, до цих чорних лебедів, які до нас запливають. І це вселяє впевненість».

Заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников пояснює рекордну прибутковість банківської системи збільшенням операційної ефектності банків і зростанням активності клієнтів на ринку. «Я сподіваюсь, що за результатами 12 місяців прибуток буде набагато більшим, ще кращим. ПУМБ доклав власних зусиль, і його результат за 11 місяців складає вже 3,9 млрд грн, що є одним із найбільших показників прибутковості серед інших українських банків», – впевнений він.

Саме державні банки та найбільші комерційні банки заробили основний обсяг прибутку, наголошує генеральний менеджер SupplierPlus Олексій Аніпер. «Це знак того, що ковідні часи всі переживають по-різному. Сильні гравці явно посилили свої позиції, покращили прибутковість. Але як переживуть цей же рік гравці, які перебувають нижче середини рейтингу банків?» – хвилюється фінансист.