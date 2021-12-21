Податкова амністія: українці задекларували перший мільярд

За останні два тижні обсяг амністованих активів збільшився на 327%

Станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він зазначив, що динаміка зростає: за останні два тижні обсяг амністованих активів збільшився на 327%.

До бюджету завдяки амністії переказали понад 51 млн грн.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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