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    Податкова амністія: українці задекларували перший мільярд

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    До бюджету завдяки амністії переказали понад 51 млн грн - Податкова амністія: українці задекларували перший мільярд
    До бюджету завдяки амністії переказали понад 51 млн грн
    колаж: minfin

    За останні два тижні обсяг амністованих активів збільшився на 327%

    Станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

    Він зазначив, що динаміка зростає: за останні два тижні обсяг амністованих активів збільшився на 327%.

    До бюджету завдяки амністії переказали понад 51 млн грн.

    Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

    Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

    Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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    Теги: економіка гроші бізнес українці фінанси амністія Данило Гетманцев
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    Податкова амністія: українці задекларували перший мільярд