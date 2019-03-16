Українські трамваї запрацювали у Єгипті



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Єгипетські журналісти пишуть, що новий олександрійський трамвай «запропонує розкішні поїздки»

У вівторок, 12 березня, глава Олександрійського управління пасажирських перевезень Халід Елева оголосив про початок експлуатації нового трамвая в цьому єгипетському місті. Йдеться про вагоні, який був поставлений українським підприємством «Татра-Юг». Про це, як пише ЦТС, повідомляють єгипетські ЗМІ.

Елева поінформував, що спочатку трамвай виконав шість пробних поїздок без пасажирів, під наглядом українських технічних фахівців. Пізніше почалися тестові поїздки і в режимі пасажирських перевезень. У компанії «Татра-Юг» ЦТС уточнили, що тести вже завершені і трамвай експлуатується тепер в повноцінному режимі.

Глава Олександрійського управління пасажирських перевезень заявив, що «новий трамвай є важливим поворотним моментом в єгипетській системі громадського транспорту», який повинен допомогти вирішити проблеми дорожнього руху та забруднення повітря.

Єгипетські журналісти пишуть, що новий олександрійський трамвай «запропонує розкішні поїздки», оскільки обладнаний Wi-Fi, кондиціонером; створює при поїздці менше шуму, ніж старі трамваї; укомплектований візуальної системою інформування про зупинки на шляху прямування.

Нагадаємо, на початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію 15 зчленованих трамваїв. Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною. Вагони для Єгипту - високопольні і мають довжину 22 м.

Відправлення в Єгипет першого трамвая, виробленого в Дніпрі, відбулося на початку 2019 року.

Трамвайна система Олександрії є найстарішою в Африці і однією з найстаріших у світі -олександрійський трамвай працює з 1860 року.