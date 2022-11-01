Українці повністю розкупили військові облігації «Крим» і «Луганськ»

Загалом у «Дії» українці придбали 82 тисячі військових облігацій

За три тижні у застосунку «Дія» українці придбали 6,4 тисячі облігацій «Крим» і 2,5 тисяч облігацій «Луганськ». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Повністю розпродали військові облігації Крим та Луганськ. За три тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій Крим і 2,5 тисяч облігацій Луганськ. Разом це майже 9 млн грн», – написав Федоров.

Зазначається, що загалом у «Дії» українці придбали 82 тисячі військових облігацій. Це понад 82 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 вересня затвердив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років придбати військові облігації через «Дію». Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність України.

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Зазначимо, що купуючи військові облігації, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України. Кошти від облігацій використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальних та оборонних. Це важливо для того, щоб і надалі чинити опір повномасштабній збройній агресії Росії, а також підтримувати громадян України.