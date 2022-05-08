Військові облігації. Що це таке і як їх придбати
Купуючи військові облігації, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України
Національний банк України дав роз’яснення, що таке військові облігації, як їх придбати і скільки вже вкладників.
Що таке військові облігації і навіщо вони
Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.
Купуючи військові ОВДП, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України. Кошти від облігацій використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальних та оборонних.
Це важливо для того, щоб і надалі чинити опір повномасштабній збройній агресії росії, а також підтримувати громадян України.
Яка кількість вкладників станом на 6 травня
Кількість вкладників серед громадян та бізнесу України на 6 травня перевищила 38,5 тис.
Міністерство фінансів України вчасно і в повному обсязі виконує власні зобов'язання. Зокрема, близько 1 тис. юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.
Результати аукціонів публікуються за посиланням: https://cutt.ly/6GSLu4W
Детальнішу статистику щодо купівлі військових ОВДП громадянами та бізнесом публікує депозитарій Національного банку щопонеділка.
Умови купівлі військових облігацій
Основні умови купівлі військових ОВДП такі:
- Міністерство фінансів випускає як гривневі, так і валютні військові облігації. Водночас купувати валютні ОВДП зараз можна лише за валюту, у якій вони номіновані;
- номінальна вартість однієї гривневої облігації становить 1 тис. грн, доларової – $1 тис., відповідно облігації, номінованої у євро, – 1 тис. євро;
- ставка дохідності визначається на аукціоні. Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими – 3,7% річних, а за облігаціями, номінованими у євро, – 2,5% річних;
- податки та збори із доходу за військовими облігаціями не стягуються.
Як придбати військові ОВДП
Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки – первині дилери (зараз їх 11).
Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.
На яку суму і де можна придбати військові облігації
Можна придбати військові облігації на суму:
- від 1 тис. грн в таких банках та інвестиційних фірмах: Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банку Південний, Монобанк, ICU, Універ Капітал, Дрегон Капітал, БТС Брокер та Кінто;
- від 20 тис. грн – у Банку Кредит Дніпро;
- від 50 тис. грн – в Ощадбанку за спрощеною процедурою;
- від 100 тис. грн – в ПриватБанку, Кредобанку, ОТП Банку;
- від 300 тис. грн – в Таскомбанку;
- від 500 тис. грн – в Райффайзен Банку та в Креді Агріколь Банку.
Купувати військові ОВДП можна як у відділеннях банків, так і через мобільні додатки. Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/lGSLzf0
Нагадаємо, продаж військових облігацій розпочався з березня 2022 року.