Військові облігації. Що це таке і як їх придбати

Близько 1 тис. юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій

Купуючи військові облігації, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України

Національний банк України дав роз’яснення, що таке військові облігації, як їх придбати і скільки вже вкладників.

Що таке військові облігації і навіщо вони

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Купуючи військові ОВДП, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України. Кошти від облігацій використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальних та оборонних.

Це важливо для того, щоб і надалі чинити опір повномасштабній збройній агресії росії, а також підтримувати громадян України.

Яка кількість вкладників станом на 6 травня

Кількість вкладників серед громадян та бізнесу України на 6 травня перевищила 38,5 тис.

Міністерство фінансів України вчасно і в повному обсязі виконує власні зобов'язання. Зокрема, близько 1 тис. юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.

Результати аукціонів публікуються за посиланням: https://cutt.ly/6GSLu4W

Детальнішу статистику щодо купівлі військових ОВДП громадянами та бізнесом публікує депозитарій Національного банку щопонеділка.

Умови купівлі військових облігацій

Основні умови купівлі військових ОВДП такі:

Міністерство фінансів випускає як гривневі, так і валютні військові облігації. Водночас купувати валютні ОВДП зараз можна лише за валюту, у якій вони номіновані;

номінальна вартість однієї гривневої облігації становить 1 тис. грн, доларової – $1 тис., відповідно облігації, номінованої у євро, – 1 тис. євро;

ставка дохідності визначається на аукціоні. Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими – 3,7% річних, а за облігаціями, номінованими у євро, – 2,5% річних;

податки та збори із доходу за військовими облігаціями не стягуються.

Як придбати військові ОВДП

Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки – первині дилери (зараз їх 11).

Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.

На яку суму і де можна придбати військові облігації

Можна придбати військові облігації на суму:

від 1 тис. грн в таких банках та інвестиційних фірмах: Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банку Південний, Монобанк, ICU, Універ Капітал, Дрегон Капітал, БТС Брокер та Кінто;

від 20 тис. грн – у Банку Кредит Дніпро;

від 50 тис. грн – в Ощадбанку за спрощеною процедурою;

від 100 тис. грн – в ПриватБанку, Кредобанку, ОТП Банку;

від 300 тис. грн – в Таскомбанку;

від 500 тис. грн – в Райффайзен Банку та в Креді Агріколь Банку.

Купувати військові ОВДП можна як у відділеннях банків, так і через мобільні додатки. Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/lGSLzf0

Нагадаємо, продаж військових облігацій розпочався з березня 2022 року.