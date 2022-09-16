В Україні можна буде придбати військові облігації через «Дію»

Кожен громадянин зможе обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність України

Кабінет міністрів сьогодні, 16 вересня, затвердив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років придбати військові облігації через «Дію». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд грн», – сказав Шмигаль.

Зазначається, що кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність України.

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Зазначимо, що купуючи військові ОВДП, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України. Кошти від облігацій використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальних та оборонних.

Це важливо для того, щоб і надалі чинити опір повномасштабній збройній агресії росії, а також підтримувати громадян України.