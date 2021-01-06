  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укренерго» зможе обмежити імпорт з Білорусі тільки після змін до закону

    • Розсилка
    За даними НЕК &laquo;Укренерго&raquo;, імпорт з Білорусі розпочався 3 січня з 01:00 в обсязі 3,45-3,96 млн кВт годин щодоби - «Укренерго» зможе обмежити імпорт з Білорусі тільки після змін до закону
    За даними НЕК «Укренерго», імпорт з Білорусі розпочався 3 січня з 01:00 в обсязі 3,45-3,96 млн кВт годин щодоби

    «Законних підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує», – йдеться у повідомленні держкомпанії.

    НЕК «Укренерго» не зможе обмежити доступ трейдерам до міждержавних мереж для імпорту електроенергії з Білорусі та Росії без відповідних змін законодавства.

    Про це йдеться в заяві компанії у відповідь на критику закупівлі Україною електроенергії з Білоруської АЕС.

    «Законних підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує. Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону «Про ринок електричної енергії», НЕК «Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році», – йдеться у повідомленні держкомпанії.

    В компанії пояснили, що відповідно до перехідних положень закону «Про ринок електроенергії», обмежувати доступи до міждержавних перетинів для імпорті з російсько-білоруської енергосистеми можна було лише до 31 грудня 2020 року.

    За даними НЕК «Укренерго», імпорт з Білорусі розпочався 3 січня з 01:00 в обсязі 3,45-3,96 млн кВт годин щодоби.

    Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

    Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

    Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

    Теги: Білорусь імпорт АЕС Укренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies