Журналіст Bellingcat розповів про можливі причини зриву операції із затримання «вагнерівців»

Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера

Зупинити спецоперацію з затримання «вагнерівців» у Білорусі Офіс президента України міг як через рокову помилку, так і через лихий умисел, повідомив в інтерв'ю «Новое время» один з авторів проєкту Bellingcat, журналіст Христо Грозєв.

Наразі розслідувальна група, яка вивчає причини зриву операції та незабаром презентує фільм, присвячений цій темі, має декілька гіпотез, чому в останню хвилину було вирішено перенести операцію на кілька днів, що призвело до її згортання.

«Перша - що це була рокова помилка. А друга - що це була свідома помилка. Але як би там не було, це помилка», - сказав Грозєв, підкресливши, що причина зриву операції може так і не бути знайдена.

Провал «можливо, найважливішої операції в історії нової України» із захоплення українськими спецслужбовцями бойовиків ПВК Вагнера, деякі з яких воювали на боці терористів на Донбасі, означає некомпетентність відповідальних осіб, вважає Грозєв.

«Можливо, ми навіть не дійдемо до визначення того, були це умисні дії чи неумисні. Але ми все ж таки спробуємо. <...> Від самого початку мені було незрозуміло те, що велика частина українського суспільства, навіть журналістської спільноти, не сприймає це як факт. Так що щонайменше це буде вирішено, — що цей факт [зриву операції] був», — повідомив НВ журналіст Bellingcat.

Після публікації розслідування журналісти мають намір залучити інші міжнародні ЗМІ для верифікації знайдених фактів.

«А далі, думаю, будуть внутрішньополітичні наслідки. Ваш парламент має вирішувати. Було запропоновано створити спеціальну комісію. Немає логічних аргументів для того, щоб парламент не розглядав зрив операції. Можливо, це буде зроблено за зачиненими дверима, і ми дізнаємось лише натяки. Але я все ж таки думаю, що парламент буде розглядати», — підсумував Грозєв.

Про те, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента, стало відомо наприкінці грудня 2020 року.

За словами Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити в I кварталі 2021 року.

29 липня 2020 року білоруські силовики заявили про затримання 33 бойовиків підконтрольної Кремлю неофіційної приватної військової компанії Вагнера. За кілька днів, 2 серпня, прокуратура Білорусі заарештувала їх.

У Мінську назвали метою бійців ПВК дестабілізацію ситуації в країні перед президентськими виборами. Частина боці воювала на Донбасі на стороні «ДНР» і «ЛНР». Всупереч клопотанням України про їх екстрадицію, Білорусь видала найманців РФ.

24 вересня Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями».

До слова, постанова про створення ТСК щодо «вагнерівців» повністю блокувалаася командою Зеленського в парламенті.