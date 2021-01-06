Справа Шеремета: Аваков анонсував слідчі дії щодо «білоруських плівок»

Українські силовики отримали «достатньо велику кількість документів»

Правоохоронці після отримання так званих білоруських записів, що становлять інтерес у розслідуванні вбивства Павла Шеремета, зробили ряд міжнародних правових доручень, слідчі дії по деяких із них пройдуть у січні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Справа (про вбивство Шеремета, – ред.) була розділена, і слідство щодо замовників триває... У грудні ми отримали дещо більше матеріалів, ніж ті, що були опубліковані вчора в пресі, які нам показують, що в колах білоруських спецслужб до 2012 року обговорювалися питання, пов’язані з убивством Павла Шеремета. Ці матеріали тоді були нами прийняті. В нас є вже цілий ряд міжнародних правових доручень з тих пір. Буде довірено деякі слідчі дії уже зараз, у січні, на території Європи. Ми отримали в руки достатньо велику кількість документів, зараз вони вивчаються», – сказав Аваков.

Зазначимо, колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, на яких посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора.

До слова, автор розслідування видання EUobserver про ймовірну причетність КДБ Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета Ендрю Ретман розповів про походження оприлюднених записів.

4 січня видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі бесід керівництва КДБ Білорусі, який було отримано від колишнього співробітника спецпідрозділу Алмаз.

Аудіозапис розмов зроблено 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.

Після публікації цього аудіо Нацполіція повідомила, що отримала інформацію про можливих замовників вбивства Шеремета. Українські правоохоронці також отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

Захист підозрюваних у справі про вбивство Шеремета почав ознайомлення з новими матеріалами розслідування.

У МВС України вже заявили, що «білоруські плівки» не вплинуть на статус обвинувачених Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює у причетності до вбивства Шеремета лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Джерело: Укрінформ