Укргазбанк видав українцям понад 64 млн грн на доступне житло



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«Всі учасники іпотечного кредитування працюють над тим, щоб зробити його доступним інструментом»

Програма доступної іпотеки стартувала лише 1-го липня, а Укргазбанк вже отримав понад тисячу заявок, видавши іпотечних кредитів на суму понад 64 млн грн. Про це йдеться на сайті держбанку.

Що потрібно знати про нові умови іпотечного кредитування?

Доступні умови під 8,8% річних можуть отримати активні клієнти Укргазбанку для придбання житла на вторинному ринку нерухомості. Власний внесок - від 30% вартості житла, строк кредитування – до 20 років.

Ставка 8,8% – це лояльність для клієнтів, котрі активно користуються продуктами банку. Це фіксована ставка у гривнях на перший рік, а далі вона буде змінюваною і становитиме UIRD12M+5% в грн, наразі це – 13,70%.

UIRD – це український індекс депозитних ставок, що розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з НБУ. Розрахунок проводиться на основі номінальних ставок депозитів фізичних осіб, які пропонують основні учасники ринку.

Віталій Годун, начальник управління департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку зазначає, що UIRD – це загальнодоступна індексна ставка:

«Кожен може дізнатися, який індекс UIRD на сьогодні. За останні роки він постійно знижується, а отже меншою буде й ставка за іпотечним кредитом. Наприклад, станом на 1.06. UIRD становила 11,22% річних у грн, а 3.08 – вже 8,59%.

Щодо позиції уряду про іпотеку для населення, то я зазначу, що всі учасники іпотечного кредитування працюють над тим, щоб зробити його доступним інструментом. Ми й надалі будемо актуалізовувати наші програми під потреби українців і разом з урядом працювати на покращення ситуації в країні.

У будь-якому разі, ми очікуємо подальшого зменшення депозитних ставок для населення, отже будуть і передумови для зниження процентних ставок і за кредитами до кінця 2020-го року».