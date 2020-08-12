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    Думки вголос

    За державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Фото: Схеми - За державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн
    Фото: Схеми

    Своїх власних тисяч квадратних метрів житла Зеленським виявилося замало і вони вирішили мешкати за народні гроші

    Когось це шокує, хтось скаже - я так і знав. Але справи наступні, дорогі українці.

    Президент Зеленський, який, згідно з його відкритою е-декларацією, має 5 квартир в Києві, розкішну віллу в Італії, апартаменти у Великій Британії і кілька готельних номерів в Грузії, тепер живе ЗА ВАШ рахунок! Тепер ви, українці, оплачуєте житло доларовим мільйонерам Зеленським.

    Ось офіційна відповідь керівника президентського офісу: цього року за державну дачу, куди переїхало президентське сімейство, платники податків викладуть 3,5 мільйони гривень. Причому, з листа видно, що готуватися до переїзду Зеленський почав у червні 2019, щойно як став президентом. Тобто, одразу, коли пообіцяв передати держдачі дітям.

    Своїх власних тисяч квадратних метрів житла Зеленським виявилося замало і вони вирішили мешкати за народні гроші. А ви, шановні українці, після цього і далі слухайте, як нинішній президент розповідає вам, що нормально прожити можна і за мінімалку.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    житло Володимир Зеленський президент
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