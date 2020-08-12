МОЗ планує змінити деякі карантинні показники



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На 12 липня в Україні зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

Динаміку і кількість випадків на 100 тисяч населення вирішили об’єднати і рахувати, виходячи з кількості хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує об’єднати деякі показники щодо коронавірусу в один. Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його міністра, динаміку і кількість випадків на 100 тисяч населення вирішили об’єднати і рахувати, виходячи з кількості хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів.

«Проаналізувавши показники, які є, ми вирішили зробити ще зручніше, ще зрозуміліше по яких критеріях ми визначаємо до того чи іншого рівня небезпеки», - сказав Степанов.

Степанов додав, що також міністерство зможе більш чітко визначати кількість заповнених ліжок.

«Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахували всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду», - зазначив він.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.