Українці вже беруть іпотеку під 10% – Зеленський



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Зараз іпотека знижена, у деяких банках можна взяти іпотеку під 10%, – запевнив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, бо банківські ставки за іпотекою, які існували досі, – «просто непідйомні для багатьох українських сімей». Зеленський також зазначає, що деякі банки вже дають іпотеку під 10%.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами президента, одне з основних завдань нинішньої влади - щоб іпотека в Україні була під 10% річних і менше.

«Ми боролися впродовж року. На це працював і уряд, і Офіс президента, і Національний банк, і інші банки. Зараз є домовленості, і вони вже втілюються в життя – зараз іпотека знижена. У деяких банках – іпотека під 10%. В цілому було головне завдання: якщо буде іпотека 10% – ми дійсно допоможемо людям, які зможуть дозволити собі купівлю житла», – сказав Зеленський.

Він розповів, що до обрання президентом, сам брав іпотеку на купівлю житла на столичній Оболоні під «страшні відсотки» - 22-25%.

За його словами, високі відсоткові ставки за кредитами на житло створюють значне навантаження на бюджет родини, адже майже весь заробіток доводиться віддавати банку.

«Є складнощі, я знаю. Вони пов’язані з обліковою ставкою Національного банку та з інфляцією. Але всі ці складнощі – технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше – вже є сигнал і є приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%», - заявив президента та додав, що це тільки початок.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми з надання доступної іпотеки для населення загальний обсяг наданих позик склав 75 млн грн (понад 200 іпотечних кредитів). В Офісі прогнозують, що до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 млрд грн.